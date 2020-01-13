Müge Anlı'da gözyaşları sel oldu! (13 Ocak 2020 Pazartesi) Türkiye'nin beklediği buluşma canlı yayında gerçekleşti!
Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 13 Ocak 2020 Pazartesi (bugün) canlı yayınında gözyaşları sel oldu! Müge Anlı'nın bir araya getirdiği Lalizer Özdemir kızı Ayşe'nin buluşmasında duygusal anlar yaşandı. Kızının hakareti yüzünden evden ayrılan Lalizer Özdemir'in tekrardan eve dönme kararı aldığı anlarda mutluluk gözyaşları döküldü.
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