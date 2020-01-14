Müge Anlı'da o kadının kandırdığı erkekler tribüne sığmadı! (14 Ocak 2020 Salı) 3 çocuk annesi kadından şok...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 14 Ocak 2020 Salı canlı yayınında evlenme vaadiyle kandırdığı onlarca erkeği dolandıran 3 çocuk annesi kadının mağduru erkekler şok açıklamalarda bulundu! Müge Anlı, masum duygularının kurbanı olan erkek mağdurlara tek tek söz vererek içinde kaldıkları zor durumu ve yaşadıklarını anlattırdı.