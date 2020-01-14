Müge Anlı'da o kadının kandırdığı erkekler tribüne sığmadı! (14 Ocak 2020 Salı) 3 çocuk annesi kadından şok...
Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 14 Ocak 2020 Salı canlı yayınında evlenme vaadiyle kandırdığı onlarca erkeği dolandıran 3 çocuk annesi kadının mağduru erkekler şok açıklamalarda bulundu! Müge Anlı, masum duygularının kurbanı olan erkek mağdurlara tek tek söz vererek içinde kaldıkları zor durumu ve yaşadıklarını anlattırdı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
26:05
23:58
01:04
00:59
Çocuk 16. son bölüm ikinci fragmanı izle! 14.01.2020 | 15:22
21:59
00:46
Tutunamayanlar 2. bölüm ikinci fragmanı izle! 14.01.2020 | 10:10
01:01
Hekimoğlu 3. Bölüm (14 Ocak 2020 Salı) son fragmanı yayınlandı izle! 14.01.2020 | 09:48
00:59
00:55
Ramo 1. Bölüm (14 Ocak 2020 Salı) Silahların gölgesinde ihanet... 13.01.2020 | 14:50
04:51
04:13
00:50
01:04
02:23:23
Milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan 12.01.2020 | 23:07
00:30
Başkan Erdoğan milyonların gönlünü kazanan Ümmü Gülsüm Genç ile görüştü 12.01.2020 | 20:00
10:13
Esra Erol'da gündem olan skandal evlilikte flaş gelişme! 11.01.2020 | 09:12
00:20
Hadise'den Tülin Şahin'in bebeğine şarkı 10.01.2020 | 20:11
02:16
Aleyna Tilki havalimanında olay çıkardı! 09.01.2020 | 16:37
02:14
01:10
Yemin 159. son bölüm fragmanı izle! 09.01.2020 | 09:50