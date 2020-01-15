Müge Anlı'da esrarengiz define olayı! (15 Ocak 2020 Çarşamba) Korkunç cinayet şüphesi....
Müge Anlı ile Tatlı Sert, 15 Ocak 2020 Çarşamba canlı yayınında Müge Anlı Mersin Erdemli'de define ararken ortadan kaybolduğu iddia edilen Ali Kaçar'ın akıbetini araştırıyor!
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