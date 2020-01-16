Müge Anlı'da canlı yayında şok gözaltı! (16 Ocak 2020 Perşembe) 17 yaşındaki genç kızı defalarca... Polis yaka paça götürdü

atv'nin gündem belirleyen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 16 Ocak 2020 Perşembe canlı yayınında şok bir gözaltı olayı yaşandı! 17 yaşındaki genç kızı defalarca evlendirme vaadi ile tanıştırdığı erkeklerin paralarını alan adama canlı yayında şok! ortaya çıkan Müge Anlı'da erkekleri evlenme vaadi ile kandırarak dolandıran çeteye büyük darbe...