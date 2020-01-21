Müge Anlı canlı yayında katilin yüzüne böyle haykırmıştı! Caniden şok vahşet...
atv'nin gündem belirleyen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Müge Anlı'nın yüzüne katil olduğunu söylediği zanlı cinayeti itiraf etti! Canlı yayında Müge Anlı'nın canlı yayında 'Sen öldürdün itiraf et' dediği zanlı 'Ben cani miyim?' diyerek defalarca vahşi cinayeti böyle inkar etmişti...
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