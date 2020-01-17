Müge Anlı'da cinayet itirafı! (17 Ocak 2020 Cuma) Canlı yayında şok açıklamalar... Müge Anlı, katili yine böyle bildi...

atv'nin gündem belirleyen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert 17 Ocak 2020 Cuma canlı yayınında Müge Anlı Kemal Büyükdeniz cinayeti failinin katil olduğun itiraf ettiğini duyurdu! Müge Anlı'nın canlı yayında defalarca cinayetle ilgisini itiraf etmeye davet ettiği katilin suç ortağını da itiraf etmesinin an meselesi olduğu sanılıyor.