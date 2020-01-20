Müge Anlı'ya çıkan katil canlı yayında... (20 Ocak 2020 Pazartesi)
atv'nin gündem belirleyen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında; Müge Anlı, Hüseyin Kasnakçı'nın cinayeti itiraf ettiğini açıkladı ve tutuklanma anı görüntülerini paylaştı. Müge Anlı'ya katılan katil Hüseyin Kasnakçı, canlı yayında cinayet hakkındaki şoke eden açıklamaları ile hedef saptırmaya çalışmıştı...
MÜGE ANLI'DA LİSELİ ÇAĞLA CİNAYETİNDE DNA ŞOKU! (20 OCAK 2020 PAZARTESİ) KAN DONDURAN İDDİA GERÇEK ÇIKTI
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