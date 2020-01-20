Müge Anlı'ya çıkan katil canlı yayında... (20 Ocak 2020 Pazartesi)

atv'nin gündem belirleyen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında; Müge Anlı, Hüseyin Kasnakçı'nın cinayeti itiraf ettiğini açıkladı ve tutuklanma anı görüntülerini paylaştı. Müge Anlı'ya katılan katil Hüseyin Kasnakçı, canlı yayında cinayet hakkındaki şoke eden açıklamaları ile hedef saptırmaya çalışmıştı...