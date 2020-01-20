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Müge Anlı'da liseli Çağla cinayetinde DNA şoku! (20 Ocak 2020 Pazartesi) Kan donduran iddia gerçek çıktı

20.01.2020 | 12:25

Müge Anlı 20 Ocak 2020 Pazartesi canlı yayınında liseli Çağla Tuğaltay cinayetinde genç kızın cesedinde bulunan DNA örneğinin bir aile üyesine ait çıkması herkesi şoke etti! Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Müge Anlı liseli Çağla Tuğaltay'ın cansız bedeninde bulunan şok DNA örneğinin sahibini neden açıklamadı?

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