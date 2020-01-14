Müge Anlı'da Türkiye'yi sarsan iğrenç cinayette flaş gelişme! (14 Ocak 2020 Salı) Küçük kıza tecavüz eden sapıklar...
atv'nn gündem belirleyen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ortaya çıkan pedofili cinayetinde yaşanan flaş gelişme! Müge Anlı, 14 Ocak 2020 Salı canlı yayınında küçük kıza tecavüz ederek vahşice katleden sapıklarla ilgili davada yaşanan flaş gelişmeyi paylaştı. Sedanur Güzel davasında...
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