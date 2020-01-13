Müge Anlı'yı canlı yayında çileden çıkartan ölüm! (13 Ocak 2020 Pazartesi) 'Tanışacağın kadın var' deyip kim oraya...

atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert 13 Ocak 2020 Pazartesi canlı yayınında; Müge Anlı verdiği ölüm haberi ile stüdyoyu hüzne boğdu! Müge Anlı, evlilik vaadi ile kandırılan Hasan Bülbül'ün müstakbel eşine kavuşma hayali ile çıktığı yolda, arazide yolunu kaybederek öldüğünü ve cesedinin bulunduğunu açıkladı. Müge Anlı Hasan Bülbül'ün ölümünden sorumlu olan şahısa seslenerek ibretlik sözler söyledi!