Müge Anlı'da canlı yayında birbirlerine girdiler! (6 Ocak 2020 Pazartesi) "Sen öldürecektin..."

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 6 Ocak 2020 Pazartesi canlı yayınında; Müge Anlı'nın yüzleştirdiği baba ve oğlu birbirlerine girdi! Müge Anlı'nın canlı yayına telefonla bağladığı Beşir Ünsal'ın babası Nail Bey ummadığı şekilde cevaplar ve suçlamalarla karşılaşınca stüdyo karıştı!