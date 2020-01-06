Müge Anlı'da canlı yayında birbirlerine girdiler! (6 Ocak 2020 Pazartesi) "Sen öldürecektin..."
Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 6 Ocak 2020 Pazartesi canlı yayınında; Müge Anlı'nın yüzleştirdiği baba ve oğlu birbirlerine girdi! Müge Anlı'nın canlı yayına telefonla bağladığı Beşir Ünsal'ın babası Nail Bey ummadığı şekilde cevaplar ve suçlamalarla karşılaşınca stüdyo karıştı!
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