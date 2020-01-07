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Müge Anlı'da şok sözler! (7 Ocak 2020 Salı) Evi terk eden Lalizer Teyze'nin oğlu canlı yayında...

07.01.2020 | 11:49

atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, 7 Ocak 2020 Salı, canlı yayınında; Müge Anlı, kızının hakaretleri ve 'Moruk' lafından ötürü ev terk eden Lalizer Teyze'nin oğlunun sözleri şoke etti!

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