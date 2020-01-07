Müge Anlı'da şok sözler! (7 Ocak 2020 Salı) Evi terk eden Lalizer Teyze'nin oğlu canlı yayında...

atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, 7 Ocak 2020 Salı, canlı yayınında; Müge Anlı, kızının hakaretleri ve 'Moruk' lafından ötürü ev terk eden Lalizer Teyze'nin oğlunun sözleri şoke etti!