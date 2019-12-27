Web TV Medya Müge Anlı'da kan donduran cinayetle ilgili şok itiraflar! Hatice Ergül, sakladığı sırları... (27 Aralık 2019 Cuma)

Müge Anlı'da kan donduran cinayetle ilgili şok itiraflar! Hatice Ergül, sakladığı sırları... (27 Aralık 2019 Cuma)

27.12.2019 | 12:29

atv'nin gündem belirleyen rakipsiz programı Müge Anlı ile Tatlı Sert 27 Aralık 2019 Cuma canlı yayınında; karısının eski kocası tarafından öldürülen Muharrem Elbay hakkında yeni kan donduran bilgiler ortaya çıktı! Müge Anlı'nın canlı yayında sorularıyla köşeye sıkışan Hatice Ergül kan donduran cinayetle ilgili bakın hangi itiraflarda bulundu...

MÜGE ANLI (27 ARALIK 2019 CUMA) CANLI YAYIN TAMAMI KESİNTİSİZ TEK PARÇA İZLE! KAN DONDURAN CİNAYETTEN MİDE BULANDIRAN DETAYLAR...

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