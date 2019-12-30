Müge Anlı (30 Aralık 2019 Pazartesi) canlı yayın tamamı kesintisiz tek parça! Kan donduran cinayette iğrenç işbirliği...

atv'nin rakipsiz gündem belirleyen programı; Müge Anlı ile Tatlı Sert 30 Aralık 2019 Pazartesi canlı yayınında Müge Anlı, Mehmet Elbay cinayeti hakkındaki yeni ortaya çıkan kan donduran yeni detayları paylaştı. Eski karısının kocasını eski karısı ile birlikte öldürüp parçalara ayıran katilin vahşi cinayetle ilgili yeni itirafları mide bulandırdı!