0-6 Yaş Pasaport Ücreti Ne Kadar? Bebekler İçin Pasaport Harcı Ödenir Mi, Kaç Yıllık Çıkarılır?

0-6 yaş pasaport ücreti 2023 yılı ücretleri, çocuğu ile birlikte yurtdışına çıkacakların merak ettiği bir sorudur. 0-6 yaş pasaport ücreti ne kadar sorusunun cevabı her yıl güncelleme kapsamında araştırılmalıdır. Bebekler için pasaport harcı ödenir mi sorusu için ilgili pasaport yönetmeliği incelenmelidir. Bebek için pasaport kaç yıllık çıkarılır sorusu da bu kapsamda araştırılmalıdır. 0-6 yaş pasaport için gerekli evraklar konusu yazımızın devamında.

0-6 Yaş Pasaport Ücreti 2023

Pasaport, insanların yurtdışına seyahat etmesi için gerekli olan bir belgedir. Gerekli kriterleri sağlayan kişiler pasaport almak için her yıl güncellenen oranda pasaport harcı yatırmak zorundadır. Güncel pasaport harçları bilinerek pasaport için gerekli müracaatlar yapılabilir.

Pasaport ücretleri belirlenirken 0-6 yaş arası vatandaşlara herhangi bir imtiyaz tanınmaz. Yetişkin kişilerle aynı oranda pasaport harcı yatırılması gerekir. Yatırılacak harç bedeli, pasaportun süresine göre değişiklik gösterir.

Bebek İçin Pasaport Kaç Yıllık Çıkarılır?

Bebekler için de yetişkinlerde olduğu gibi belli bir süre boyunca pasaport çıkarılır. Pasaport harç bedeli yatırıldıktan sonra pasaport alması uygun görülen kişilerin pasaportları adresine posta ile gönderilmektedir. İstenen pasaport süresine göre 2023 yılında alınan pasaport harç bedelleri aşağıdaki gibidir.

Pasaport Süresi 2023 Harç Bedeli

1 senelik 1.008,31 TL

2 senelik 1.646,12 TL

3 senelik 2.338,54 TL

4 ve daha uzun senelik 3.295,57 TL