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Giriş Tarihi: 18.4.2023 12:55 Son Güncelleme: 18.4.2023 12:56

0-6 Yaş Pasaport Ücreti Ne Kadar? Bebekler İçin Pasaport Harcı Ödenir Mi, Kaç Yıllık Çıkarılır?

Yurtdışına çıkmak için gerekli olan evrakların başında pasaportlar gelir. 0-6 yaş pasaport ücreti 2023 yılı ücreti de bu kapsamda merak edilen sorulardan biridir. 0-6 yaş pasaport ücreti ne kadar şeklinde araştırdığınızda konunun ayrıntılarını öğrenmeniz mümkündür. Bebekler için pasaport harcı ödenir mi sorusu akla gelebilir. Bebek için pasaport kaç yıllık çıkarılır ve 0-6 yaş pasaport için gerekli evraklar sorularının cevaplarını sizler için araştırdık.

0-6 Yaş Pasaport Ücreti Ne Kadar? Bebekler İçin Pasaport Harcı Ödenir Mi, Kaç Yıllık Çıkarılır?

0-6 yaş pasaport ücreti 2023 yılı ücretleri, çocuğu ile birlikte yurtdışına çıkacakların merak ettiği bir sorudur. 0-6 yaş pasaport ücreti ne kadar sorusunun cevabı her yıl güncelleme kapsamında araştırılmalıdır. Bebekler için pasaport harcı ödenir mi sorusu için ilgili pasaport yönetmeliği incelenmelidir. Bebek için pasaport kaç yıllık çıkarılır sorusu da bu kapsamda araştırılmalıdır. 0-6 yaş pasaport için gerekli evraklar konusu yazımızın devamında.

0-6 Yaş Pasaport Ücreti 2023

Pasaport, insanların yurtdışına seyahat etmesi için gerekli olan bir belgedir. Gerekli kriterleri sağlayan kişiler pasaport almak için her yıl güncellenen oranda pasaport harcı yatırmak zorundadır. Güncel pasaport harçları bilinerek pasaport için gerekli müracaatlar yapılabilir.

Pasaport ücretleri belirlenirken 0-6 yaş arası vatandaşlara herhangi bir imtiyaz tanınmaz. Yetişkin kişilerle aynı oranda pasaport harcı yatırılması gerekir. Yatırılacak harç bedeli, pasaportun süresine göre değişiklik gösterir.

Bebek İçin Pasaport Kaç Yıllık Çıkarılır?

Bebekler için de yetişkinlerde olduğu gibi belli bir süre boyunca pasaport çıkarılır. Pasaport harç bedeli yatırıldıktan sonra pasaport alması uygun görülen kişilerin pasaportları adresine posta ile gönderilmektedir. İstenen pasaport süresine göre 2023 yılında alınan pasaport harç bedelleri aşağıdaki gibidir.

Pasaport Süresi 2023 Harç Bedeli

1 senelik 1.008,31 TL

2 senelik 1.646,12 TL

3 senelik 2.338,54 TL

4 ve daha uzun senelik 3.295,57 TL

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0-6 Yaş Pasaport Ücreti Ne Kadar? Bebekler İçin Pasaport Harcı Ödenir Mi, Kaç Yıllık Çıkarılır?
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