O gemiyi Tuzla halkı tam 39 aydır bekliyor

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yerel seçimler öncesinde Tuzla'da yaptığı mitingde "Tuzla'yı paralel deniz ulaşımı ile İstanbul'un batısına bağlayacağım" sözlerini hatırlatarak tepki gösterdi: "O gemiyi Tuzla halkı 39 aydır bekliyor." İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) eylül ayı toplantısında İstanbul trafiğini rahatlatmak için 7 yeni deniz hattı teklifi oybirliğiyle kabul edildi. Ancak bu hatlar arasında Tuzla yer almadı.Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yerel seçimler öncesinde Tuzla'da yaptığı mitingde "Tuzla'yı paralel deniz ulaşımı ile İstanbul'un batısına bağlayacağım" sözlerini hatırlattı. Başkan Yazıcı, sosyal medya hesabından ise ünlü televizyon dizisi Leyla ile Mecnun'un ikonik karakteri İsmail Abi'yi kullanarak Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. Yazıcı, "İsmail abi ne kadardır bekliyor bilmiyoruz ama biz 'Paralel deniz ulaşımı olmaz' dediğimiz halde İBB'nin 'Bal gibi de yaparız' dediği gemiyi (İDO) Tuzla halkı tam 39 aydır bekliyor" ifadelerini kullandı.