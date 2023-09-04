1 ayda 191 kaza: 5 ölü, 136 yaralı

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Ağustos ayı içerisinde jandarma sorumluluk bölgesinde gerçekleştirilen denetim ve uygulamalar ile kazaların önlenmesi amacıyla yapılan bilgilendirme çalışmalarına ait rakamlar açıklandı.

565 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Yapılan açıklamada, 1 Ağustos – 31 Ağustos 2023 tarihleri arasında 510 sürücü ve 445 yaya olmak üzere toplam 955 kişiye trafik güvenliği konularında eğitim verildiği, İcra edilen trafik denetimleri kapsamında; 90 bin 418 araç kontrol edildiği ve bu denetimlerde kurallara uymayan 48 kişinin sürücü belgesine el konulduğu, 565 aracın ise çeşitli eksiklikler ve kural ihlaleri nedeniyle trafikten men edildiği belirtildi.

5 ÖLÜ 136 YARALI

Öte yandan, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde, Ağustos ayı içerisinde 3'ü ölümlü, 75'i yaralanmalı ve 113'ü maddi hasarlı olmak üzere toplam 191 trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 5 kişi hayatını kaybederken 136 kişinin yaralandığı öğrenildi.