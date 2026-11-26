Olay, 18 Kasım Çarşamba günü saat 02.45 sıralarında Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kardelen Hoş E. (22), yaşadığı binanın 5'inci katındaki dairenin balkonundan beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen saat 04.00 sıralarında hayatını kaybetti.
4-5 SAAT TARTIŞMA SESLERİ DUYULMUŞTU
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada çevre sakinlerinin ifadelerine başvuruldu. Yapılan görüşmelerde, genç kadın ile eşi Burak E. arasında olay öncesinde yaklaşık 4-5 saat boyunca tartışma yaşandığı ve daireden tartışma seslerinin duyulduğu bilgisine ulaşıldı.
"ATLAMA DEDİM, ATLADI"
Olayın ardından cinayet şüphesiyle gözaltına alınan Burak E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanan Burak E.'nin ilk ifadesinde ise olay anına ilişkin, "Tartışma yaşadık, mutfağa geçti. Balkona çıktı, atlama dedim, atladı" şeklinde konuştuğu öne sürüldü. Çiftin yalnızca 1 ay önce evlendiği öğrenilirken, 22 yaşındaki Kardelen Hoş E.'nin ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.