Olay, 18 Kasım Çarşamba günü saat 02.45 sıralarında Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kardelen Hoş E. (22), yaşadığı binanın 5'inci katındaki dairenin balkonundan beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen saat 04.00 sıralarında hayatını kaybetti.