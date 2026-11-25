Olay, 18 Kasım Çarşamba günü saat 02.45 sıralarında Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 22 yaşındaki Kardelen Hoş E., yaşadığı binanın 5'inci katından henüz bilinmeyen bir nedenle beton zemine düştü. Genç kadını yerde hareketsiz gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, bilinci kapalı olan genç kadına ilk müdahaleyi yaptı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralı olarak ambulansla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kardelen Hoş E., doktorların tüm müdahalelerine rağmen saat 04.00 sıralarında hayatını kaybetti. Genç kadının şüpheli ölümü üzerine polis ekipleri tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı.

4-5 SAAT BOYUNCA TARTIŞMA SESLERİ DUYULMUŞ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada çevrede yaşayanların ifadelerine başvuruldu. Yapılan görüşmelerde, Kardelen Hoş E.'nin eşi Burak E. ile olaydan önce aynı evde bulunduğu ve daireden yaklaşık 4-5 saat boyunca tartışma seslerinin duyulduğu bilgisine ulaşıldı.

1 AYLIK EŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında cinayet şüphesiyle gözaltına alınan Burak E.'nin, emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çiftin olaydan yalnızca 1 ay önce evlendiği öğrenilirken, genç kadının şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.