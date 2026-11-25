ADIM ADIM 24 SAATTE KÜTÜR KÜTÜR SALATALIK TURŞUSU TARİFİ

Bu yöntemle kusursuz bir sonuç elde etmek için malzemelerin ölçüsü kadar uygulama sırası da büyük önem taşır. İşte mutfağınızda kolayca uygulayabileceğiniz o formül:

Salatalıkları Doğru Formda Dilimleyin: Hızlı turşu yapımının ilk ve en kritik kuralı yüzey alanını artırmaktır. Salatalıkları kavanoza bütün olarak koymak, sirkeli suyun iç kısımlara ulaşmasını geciktirir. Bunun yerine salatalıkları tercihinize göre uzunlamasına şeritler halinde ya da orta kalınlıkta halkalar şeklinde dilimleyin. Çok ince dilimlerden kaçının; aksi halde sıcak suyla temas ettiğinde diriliğini kaybedebilir.