Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yasa dışı bahis ve sanal kumar faaliyetlerine yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis ve sanal kumar oynayan kişilerin para transferlerinde kullandığı banka hesapları mercek altına alındı.

HESAPLARDA 1 MİLYAR 191 MİLYON LİRALIK ŞÜPHELİ İŞLEM

Yapılan inceleme ve analizlerde, şüphelilere ait banka hesaplarında toplam 1 milyar 191 milyon liralık şüpheli işlem hacmi bulunduğu belirlendi. Elde edilen bulgular üzerine harekete geçen ekipler, 24 Kasım'da Manisa merkezli İzmir ve Batman'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

36 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Üç ilde toplam 36 adrese gerçekleştirilen operasyonlarda 29 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 32 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

21 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 29 şüpheliden 21'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüphelilerle ilgili adli işlemlerin ardından soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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