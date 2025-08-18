1 milyar 200 milyonluk vurgun! 5 ayrı organize suç örgütü çökertildi... 26 şüpheli tutuklandı

İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu Aydın'da; baskı, cebir ve tehditle işletmeleri haraca bağladıkları, Hakkari'de; yasa dışı bahis sitelerine reklam ve kullanıcı yönlendirmesi yaparak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, Ankara ve Balıkesir'de; uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri, Mersin'de; "6136 sayılı kanuna muhalefet ve silah kaçakçılığı" suçlarını işledikleri tespit edilen şüpheliler hakkında Cumhuriyet Savcılıklarınca soruşturma başlatıldı.

Jandarma tarafından 5 ilde 5 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 41 şüpheli yakalandı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri sonucunda 1 Milyar 200 Milyon TL para hareketinin olduğu tespit edillen 26 şüpheli tutuklandı. banka hesapları hakkında tedbir kararı verildi. 9 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Operasyona ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemiz ve operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor" ifadelerini kullandı.