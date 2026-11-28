Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yasadışı bahis ve sanal kumar faaliyetlerine yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan inceleme ve analizlerde, şüphelilere ait banka hesaplarında toplam 1 milyar 191 milyon liralık şüpheli işlem hacmi bulunduğu belirlendi. Üç ilde toplam 36 adrese gerçekleştirilen operasyonlarda 29 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 32 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 29 şüpheliden 21'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.