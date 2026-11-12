1 milyon kişiyi yakından ilgilendiriyor! Torba yasa Meclis’e sunuldu: GSS prim borçları silinecek mi?

GSS prim borçlarının silinip silinmeyeceği ve düzenlemeden kimlerin yararlanabileceği merak konusu oldu. Teklifte yer alan hükümler, borç yükü bulunan vatandaşlar açısından önem taşırken, düzenlemenin kapsamı ve yürürlük tarihi de Meclis görüşmelerinin ardından netlik kazanacak.
AK Parti, ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığına sundu.
15 maddelik teklif kapsamında, 1 Ocak 2017 öncesine ait ödenmemiş GSS prim borçlarının silinmesi ve Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği bazı enerji düzenlemelerinin yeniden ele alınması öngörülüyor.
Düzenlemenin yasalaşması halinde yaklaşık 4 milyar liralık GSS borcunun silinmesi bekleniyor.
Torba kanun teklifinin en dikkat çekici maddelerinden biri, Genel Sağlık Sigortası prim borçlarına ilişkin olacak.
Hazırlanan düzenlemeyle 1 Ocak 2017 tarihinden önceye ait ödenmemiş GSS prim borçlarının tamamen silinmesi öngörülüyor.
Yaklaşık 1 milyon vatandaşın yararlanması beklenen düzenlemede, Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) alacaklarında esas alınan 10 yıllık zaman aşımı süresinin dikkate alındığı belirtiliyor.
Genel Sağlık Sigortası (GSS), Türkiye'de ikamet eden ve herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlayan sosyal güvenlik sistemidir.
2012 yılından itibaren zorunlu hale getirilen GSS, çalışanlar, SGK'dan gelir veya aylık alanlar, işsizlik ve kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar gibi çeşitli grupları kapsıyor. Bunların bakmakla yükümlü oldukları eş, çocuk, anne ve babaları da sistem kapsamında bulunuyor.
Herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan vatandaşlar da GSS kapsamına alınıyor.
Çalışmayan ve başka bir sosyal güvencesi bulunmayan vatandaşların GSS primlerini kendilerinin ödemesi gerekiyor. Primlerin ödenmemesi durumunda her ay borç birikiyor.
Gelir testi yaptırmayan ve prim ödeme yükümlülüğü bulunan vatandaşlar için 2026 yılında aylık 1.981,80 TL GSS primi hesaplanıyor.
Gelir testi sonucunda aile içinde kişi başına düşen aylık gelir, brüt asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaşların primleri ise devlet tarafından karşılanıyor.
Herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan vatandaşların gelir durumlarının belirlenmesi için gelir testi yaptırması gerekiyor.
Gelir testi başvuruları, ikamet edilen yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılıyor. Başvuru sonucunda gelir düzeyi belirlenen vatandaşlardan düşük gelirli olanların GSS primleri devlet tarafından karşılanıyor.
Vatandaşlar gelir testi sonuçlarını e-Devlet üzerinden veya SGK tarafından gönderilen tebligat aracılığıyla öğrenebiliyor.
GSS prim borcu bulunan vatandaşlar ödemelerini SGK ile anlaşmalı bankaların şubelerinden, ATM'lerinden ve internet bankacılığı kanallarından gerçekleştirebiliyor.
Ödemeler e-Devlet üzerinden de yapılabiliyor. Bunun için şu adımların izlenmesi gerekiyor:
Ödemeler → SGK Ödemeler → GSS Prim → T.C. Kimlik No