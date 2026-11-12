1 milyon kişiyi yakından ilgilendiriyor! Torba yasa Meclis’e sunuldu: GSS prim borçları silinecek mi?

GSS NEDİR, KİMLERİ KAPSIYOR?

Genel Sağlık Sigortası (GSS), Türkiye'de ikamet eden ve herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlayan sosyal güvenlik sistemidir.

2012 yılından itibaren zorunlu hale getirilen GSS, çalışanlar, SGK'dan gelir veya aylık alanlar, işsizlik ve kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar gibi çeşitli grupları kapsıyor. Bunların bakmakla yükümlü oldukları eş, çocuk, anne ve babaları da sistem kapsamında bulunuyor.

Herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan vatandaşlar da GSS kapsamına alınıyor.