NEDEN SADECE BU TARİHLER?

Bu devasa yürüyüş rastgele bir zamanda başlamıyor. Yengeçlerin hareket geçmesi için muson yağmurlarının başlaması ve ayın evreleri (özellikle son dördün evresi) kusursuz bir uyum içinde olmalı.

Milyonlarca yengeç, nesillerini devam ettirmek, çiftleşmek ve milyonlarca yumurtayı okyanus sularına bırakmak için günlerce süren bu tehlikeli yolculuğu göze alıyor. Deniz kenarına ulaştıklarında, sahil şeridi adeta hareket eden kırmızı bir halıya dönüşüyor.