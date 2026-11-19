YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI
Adada yaşayan yaklaşık 1.700 insan, şu günlerde adeta yengeçlerin kurallarına göre yaşıyor. Yengeçlerin ezilmesini önlemek için:
YENGEÇ KÖPRÜSÜ NASIL BİR FAYDA SAĞLIYOR?
Yengeçler orman ve kıyı arasında hareket ederken, yollar kaçınılmaz engeller haline geliyor. Christmas Adası korucuları, yengeçlerin araçların altında ezilmesini önlemek için yol kenarlarına bariyerler yerleştirdi. Ayrıca ada genelinde 31 alt geçit inşa edildi.
KIYIYA ULAŞAN MİLYONLARCA YENGEÇ DENİZDE NE YAPIYOR?
Zorlu yolculuk okyanus kıyısında son bulduğunda, adada asıl büyük hareketlilik başlıyor. Sahile ilk varan erkek yengeçler, önce nemlerini yenilemek için denize girer. Nemlendikten sonra sahilde hızla yuva kazmaya girişir.
Yer kapma mücadelesi yüzünden erkekler arasında sert kavgalar yaşanırken, arkadan gelen dişiler çiftleşmek için bu yuvalara katılıyor. Çiftleşme bitince erkekler adanın iç kısımlarına geri dönerken, dişiler yumurtalarını büyütmek için yaklaşık iki hafta boyunca nemli yuvalarda nöbette kalıyor.
TEK BİR DİŞİDEN 100 BİNE YAKIN YUMURTA!
Ay son çeyreğe ulaştığında ise sahillerde iğne atsan yere düşmüyor; metrekareye neredeyse 100 yengeç toplanıyor! Tek bir dişinin kuluçka kesesinde 100.000'e yakın yumurta bulunuyor. Şafak sökmeden hemen önce, gelgitin çekilmesiyle birlikte dişiler kendilerini dalgalara bırakıyor ve doğanın bu büyüleyici yumurtlama ritüeli tam 5-6 gece boyunca aralıksız devam ediyor.
NEDEN SADECE BU TARİHLER?
Bu devasa yürüyüş rastgele bir zamanda başlamıyor. Yengeçlerin hareket geçmesi için muson yağmurlarının başlaması ve ayın evreleri (özellikle son dördün evresi) kusursuz bir uyum içinde olmalı.
Milyonlarca yengeç, nesillerini devam ettirmek, çiftleşmek ve milyonlarca yumurtayı okyanus sularına bırakmak için günlerce süren bu tehlikeli yolculuğu göze alıyor. Deniz kenarına ulaştıklarında, sahil şeridi adeta hareket eden kırmızı bir halıya dönüşüyor.
DÜNYANIN 8. HARİKASI OLARAK GÖRÜLÜYOR
Ünlü doğa belgeselcisi Sir David Attenborough'nun "Hayatım boyunca gördüğüm en unutulmaz anlardan biri" diyerek tanımladığı bu olay, her yıl binlerce doğa fotoğrafçısını ve gezgini adaya çekiyor.