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Giriş Tarihi: 08.10.2026 15:56

1 tondan fazla kaçak tütün ele geçirildi: 2 gözaltı

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde jandarma ekiplerince iki şüpheliye yönelik düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 ton 140 kilogram kaçak tütün ile 330 bin boş makaron, 55 bin doldurulmuş makaron, 3 elektronik sigara sarma makinesi ve 1 kompresör ele geçirildi. İki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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Hüseyin CUMALI Hüseyin CUMALI
1 tondan fazla kaçak tütün ele geçirildi: 2 gözaltı
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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmada, kaçakçılık faaliyetinde bulunduğu değerlendirilen 2 şüphelinin adreslerine baskın yapıldı.

1 TONDAN FAZLA KAÇAK TÜTÜN BULUNDU

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 330 bin adet boş makaron, 55 bin adet doldurulmuş makaron, 1 ton 140 kilogram kaçak tütün, 3 adet elektronik sigara sarma makinesi, 1 adet kompresör ele geçirildi.

2 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM

Jandarma ekiplerinin operasyon kapsamında ele geçirdiği malzemelere el konulurken, gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

#SAKARYA #SERDİVAN #İL JANDARMA KOMUTANLIĞI
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1 tondan fazla kaçak tütün ele geçirildi: 2 gözaltı
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