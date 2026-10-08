1 tondan fazla kaçak tütün ele geçirildi: 2 gözaltı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmada, kaçakçılık faaliyetinde bulunduğu değerlendirilen 2 şüphelinin adreslerine baskın yapıldı.

1 TONDAN FAZLA KAÇAK TÜTÜN BULUNDU

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 330 bin adet boş makaron, 55 bin adet doldurulmuş makaron, 1 ton 140 kilogram kaçak tütün, 3 adet elektronik sigara sarma makinesi, 1 adet kompresör ele geçirildi.



2 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM

Jandarma ekiplerinin operasyon kapsamında ele geçirdiği malzemelere el konulurken, gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.