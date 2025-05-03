1 yaşındaki çocuk 5. kattan beton zemine çakıldı: Feci şekilde can verdi!

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Küçük çocuğun düştüğünü gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.