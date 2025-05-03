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Giriş Tarihi: 3.5.2025 19:10

1 yaşındaki çocuk 5. kattan beton zemine çakıldı: Feci şekilde can verdi!

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 1 yaşındaki çocuk 5. kattan beton zemine çakıldı. Ağır yaralanan çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, dehşet anları güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

İHA
1 yaşındaki çocuk 5. kattan beton zemine çakıldı: Feci şekilde can verdi!

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Gültepe Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, 1 yaşındaki M.N.B. henüz bilinmeyen bir nedenle ailesiyle yaşadığı apartmanın 5. katındaki daireden beton zemine düştü.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Küçük çocuğun düştüğünü gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, olay anı apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili başlattığı tahkikat sürüyor.

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1 yaşındaki çocuk 5. kattan beton zemine çakıldı: Feci şekilde can verdi!
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