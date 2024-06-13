10 aydır aranan Nihal Babayiğit’in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan Nihal 2022'de sosyal medyadan Batman'da yaşayan işitme engelli Mehmet Basık (25) ile tanıştıktan sonra ortadan kayboldu. Nihal'in babası Vedat Babayiğit ile eşi Derya Yılmaz, yaklaşık 2 ay sonra kızlarının Basık ile Batman'da birlikte yaşamaya başladığını öğrendi. 2023'te bir çocuk dünyaya getiren Nihal Babayiğit ile Mehmet Basık arasında anlaşmazlık çıktı. Nihal Babayiğit, doğumdan 15 gün sonra bebeğini Batman'da bırakıp Serik'teki ailesinin yanına döndü.

BİR DAHA HABER ALINAMADI

Geçen yıl 9 Ekim'de ise Mehmet Basık, Serik'e gelip Nihal Babayiğit ile buluştu. Bu tarihten sonra Nihal Babayiğit'ten haber alınamadı. 1 Mayıs'ta dayı Ali Yılmaz'a ulaşan ve Basık'ın tanıdığı olduğu öğrenilen kişiler, çeşitli görüntüler gönderdi. Basık'ın görüntülü görüşme yaptığı kişiye, Nihal'in boynunda kan izleri, yerde hareketsiz yatar haldeki fotoğrafını paylaştığı belirlendi. Aile, bunun üzerine polise başvurdu. Batmanda gözaltına alınan Mehmet Basık, tutuklandı. Aileye gönderilen konum içeren mesaj üzerine Serik Millet Bahçesi'nde 100 polis, kadavra köpeği 'Obert' ve dron Nihal'i aradı. Ancak herhangi bir ize rastlanmadı.

CESEDİN YERİNİ GÖSTERDİ

Suçlamaları kabul etmeyen Mehmet Basık, 1 ay önce sevk edildiği Serik Adliyesinde çıkarıldığı mahkemece ''kasten öldürme'' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Cezaevinde olan Mehmet Basık, Nihal'i kendisinin öldürmediğini ancak cesedin bulunduğu yeri gösterebileceğini söyledi. Mehmet Basık cezaevinden savcılık izni ile çıkartılarak, Serik ilçesi Belek yolu üzerinde Emiceler Mevkiinde Nihal'in cesedini gömdüğü yeri gösterdi. Cinayet ekipleri, Nihal'ın bıçaklandıktan sonra boğazının kesildiği daha sonrada sazlık alana atıldığını belirledi. Olay yeri ekiplerinin çalışmasının ardından ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ANNE BABA FENALIK GEÇİRDİ

Kızlarının cinayete kurban gittiğini öğrenin anne Derya Yılmaz, baba Vedat Babayiğit gözyaşlarına boğuldu. Savcılık tanımaz halde bulunan cesedin DNA karşılaştırmasının ardından aileye teslim edileceğini söyledi. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri Mehmet Basık'ı savcılık talimatı ile tekrar sorguya aldı.