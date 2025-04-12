10 bin kişinin katılımıyla yağmur ve şükür duası yapıldı

Hüyük ilçesine bağlı Kıreli Mahallesi'nde çiftçiler ve vatandaşlar, yeterli yağışların olmaması ve yağan yağışlarında bereketli olması için yağmur ve şükür duasına çıktı. 23 mahalleden yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı dua sonrası 5 büyük baş kesilerek hayır yemeği olarak dağıtıldı.

Yağmur duasına Hüyük Kaymakamı Muhammed Ebrar Evsen, Doğanhisar Kaymakamı İbrahim Zahid Ahat, Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı Necati Karaca, Hüyük Belediye Başkanı Dr. Sadık Sefer, Beyşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Balıklı, Hüyük İlçe Jandarma Komutanı Kd. Bçvş Sabih Ölmez, Hüyük İlçe Emniyet Müdürü Başkomiser Müslüm Ertürküner, Konya İl Tarım Müdürü Duran Seçen, Hüyük ve Beyşehir İlçeleri kamu kurum yöneticileri de katıldı.

Hüyük Belediye Başkanı Sadık Sefer, "Geleneksel olarak her sene verdikleri yağmur ve şükür duasına bu sene ilçemizden ve çevre ilçe ile mahallerden yaklaşık 10 bin vatandaşımız katılmış ve yoğun ilgi görmüştür. Yağmur duamız çok şükür bugün ki kar yağışı rahmetimizle dualarımız kabul olmuş ve şükür duasına dönüşmüştür.

Destek veren herkese emeği geçen tüm vatandaşlarımıza ve başta Kıreli muhtarımıza Kıreli halkımıza çok teşekkür ediyorum" dedi. Kıreli Mahallesi Muhtarı Mustafa Mermer ise" 23 mahalle bir araya gelerek yağmur duasına çıktık. Yağış olmaması halinde yağmur duası, yağışın bol olması halinde de şükür duası gerçekleştirilmektedir.

Kıreli Mahallesi olarak birlik beraberlik bereket ve rahmetin mahallemiz ve bölgemize bolluk getirmesi dileğiyle yemeğimizi geleneksel olarak bundan sonraki senelerde de vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.