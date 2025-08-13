Haberler Yaşam Haberleri ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK ÖN BAŞVURU TARİHİ | 2025 Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman başlayacak?
Giriş Tarihi: 13.8.2025 11:27 Son Güncelleme: 13.8.2025 11:29

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK ÖN BAŞVURU TARİHİ | 2025 Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen ücretli öğretmenlik süreci için ön başvuru takvimi merak ediliyor. 2025 yılı eğitim-öğretim döneminde görev almak isteyen adaylar, başvuru tarihlerini ve gerekli şartları yakından takip ediyor. Peki, ücretli öğretmenlik ön başvuruları hangi tarihte başlayacak?

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK ÖN BAŞVURU TARİHİ | 2025 Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman başlayacak?

2025 yılında görev almak isteyen ücretli öğretmen adayları için ön başvuru süreci yakında başlayacak. Başvuru tarihleri, gerekli belgeler ve başvuru koşulları MEB tarafından açıklanacak. Peki, ücretli öğretmenlik ön başvurusu ne zaman yapılacak, hangi tarihte belli oldu mu? İşte, detaylar...

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri, her ilin ve ilçenin kendi planlamasına göre farklılık gösterebiliyor. Genellikle Temmuz ve Ağustos aylarında alınan başvurular için kesin tarihler, ilgili ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından belirleniyor. Bu nedenle başvuruda bulunmak isteyen adayların, görev almak istedikleri ilçenin Milli Eğitim Müdürlüğü'nün resmi duyurularını takip etmeleri önem taşıyor.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular online ortamda E-devlet üzerinden ve Online Ön Başvuru Formu üzerinden alınacak. Bu sebeple ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri'ni takip edilmesi gerekmektedir.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Ön Başvuru esnasında herhangi bir belge istenilmeyecektir.Görevlendirilmesi yapılan öğretmenlere sms veya mail yoluyla bilgilendirme yapılacaktır. Bilgilendirme yapılan öğretmenler aşağıdaki belgeleri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Belgeleri teslim etmeyen öğretmenlerin yerine yeniden görevlendirme yapılacaktır.

Görevlendirmeler ilan edildikten sonra görevlendirilen öğretmenlerden aşağıdaki belgeler istenilecektir

  • Başvuru Formu
  • Diploma veya Mezuniyet veya Çıkış Belgesi (Aslı ve Fotokopisi)
  • Yurtdışı okul mezunlarından denklik belgesi (Aslı ve Fotokopisi)
  • Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Fotokopisi (Nufüs Cüzdan Örneği)
  • Sabıka Kaydı (E-Devletten alınabilir)
  • KPSS Sonuç Belgesi
  • Pedagojik Formasyon Belgesi/Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans belgesi
  • Fotokopisi, (Eğitim Fakültesi Mezunları hariç) (varsa)
  • Kurs/Seminer Belgesi (varsa)
  • Erkek adaylar için askerlikle ilişkili olmadığına dair belge.

ARKADAŞINA GÖNDER
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK ÖN BAŞVURU TARİHİ | 2025 Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman başlayacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz