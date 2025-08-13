ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK ÖN BAŞVURU TARİHİ | 2025 Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman başlayacak?

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri, her ilin ve ilçenin kendi planlamasına göre farklılık gösterebiliyor. Genellikle Temmuz ve Ağustos aylarında alınan başvurular için kesin tarihler, ilgili ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından belirleniyor. Bu nedenle başvuruda bulunmak isteyen adayların, görev almak istedikleri ilçenin Milli Eğitim Müdürlüğü'nün resmi duyurularını takip etmeleri önem taşıyor.