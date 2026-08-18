10 gün kavrulacağız: Basra sıcağı yolda

İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamına yakın bölümü hem Afrika hem Basra kökenli sıcak hava dalgalarının etkisi altına giriyor. Önümüzdeki 7-10 günlük dönemde havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzü hâkim olacak. AKOM'dan yapılan açıklamalara göre; sıcaklıklar bugünden itibaren artarak perşembe gününe kadar 34-36 derecelere çıkacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre yarın yurdun genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Göller Yöresi, Doğu Akdeniz (Mersin hariç), Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri,

Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Afyonkarahisar, Çankırı, Konya, Karaman ve Ordu çevreleri, Muğla ve Antalya'nın iç ve doğu kesimleri ile Ankara'nın kuzey ve doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör