Haberler Yaşam Haberleri İzmir’de yasa dışı bahis operasyonu: 52 gözaltı! Örgütte gazeteci ve futbolcular yer alıyor
Giriş Tarihi: 25.11.2023 08:29 Son Güncelleme: 25.11.2023 09:05

İzmir’de yasa dışı bahis operasyonu: 52 gözaltı! Örgütte gazeteci ve futbolcular yer alıyor

Son dakika haberi...İzmir’de yasa dışı bahis oynatanlara yönelik olarak 10 ilde eş zamanlı düzenlenen Sibergöz-7 operasyonu da 52 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, yerel bir gazeteciden yasa dışı yollarla bilgi aldıkları ve bu bilgileri oluşturdukları örgüte aktardıkları belirlendi.  Alt liglerde oynayan 2 futbolcunun da panel ve para yönetiminde görevli oldukları tespit edildi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
İzmir’de yasa dışı bahis operasyonu: 52 gözaltı! Örgütte gazeteci ve futbolcular yer alıyor

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İzmir merkezli Balıkesir, Manisa, Eskişehir, Mardin, Mersin, Kocaeli, Bursa, Burdur ve Hakkari olmak üzere 10 ilde eş zamanlı olarak yapılan Sibergöz-7 operasyonunda "Yasa Dışı Bahis ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçlarını işleyen toplam 52 şüpheli yakalanırken çok sayıda materyale el konuldu.

ŞEBEKEDE GAZETECİ VE FUTBOLCU VAR
Şebekenin, İzmir'de çalışan yerel bir gazeteciden yasa dışı yollarla bilgi aldıkları ve bu bilgileri oluşturdukları örgüte aktardıkları belirlendi. Alt liglerde oynayan 2 futbolcunun da panel ve para yönetiminde görevli oldukları tespit edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; " Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet suçunu işleyenleri yakından takip etmeye devam ediyoruz. Enselerindeyiz.Yasa dışı bahisçilere yönelik operasyonlarınız artarak devam edecek" şeklinde açıklamada bulundu.

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İzmir’de yasa dışı bahis operasyonu: 52 gözaltı! Örgütte gazeteci ve futbolcular yer alıyor
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