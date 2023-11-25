İzmir’de yasa dışı bahis operasyonu: 52 gözaltı! Örgütte gazeteci ve futbolcular yer alıyor

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İzmir merkezli Balıkesir, Manisa, Eskişehir, Mardin, Mersin, Kocaeli, Bursa, Burdur ve Hakkari olmak üzere 10 ilde eş zamanlı olarak yapılan Sibergöz-7 operasyonunda "Yasa Dışı Bahis ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçlarını işleyen toplam 52 şüpheli yakalanırken çok sayıda materyale el konuldu.
ŞEBEKEDE GAZETECİ VE FUTBOLCU VAR
Şebekenin, İzmir'de çalışan yerel bir gazeteciden yasa dışı yollarla bilgi aldıkları ve bu bilgileri oluşturdukları örgüte aktardıkları belirlendi. Alt liglerde oynayan 2 futbolcunun da panel ve para yönetiminde görevli oldukları tespit edildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; " Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet suçunu işleyenleri yakından takip etmeye devam ediyoruz. Enselerindeyiz.Yasa dışı bahisçilere yönelik operasyonlarınız artarak devam edecek" şeklinde açıklamada bulundu.
Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna (7258 Sayılı) muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarına yönelik İzmir Merkezli 1️⃣0️⃣ ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "SİBERGÖZ-7" operasyonunda 5️⃣2️⃣ şüpheli… pic.twitter.com/tHLOlVMcBO— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 25, 2023