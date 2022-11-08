10 Kasım 2022 resmi tatil mi, okullar, kamu kurumları ve özel sektör kapalı mı olacak? 10 Kasım Perşembe günü resmi tatil mi oluyor?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde her yıl yurt genelinde anma törenleri düzenleniyor. Bu noktada vatandaşlar tarihin yaklaşmasıyla birlikte "10 Kasım 2022 Perşembe günü resmi tatil mi, okullar, kamu kurumları ve özel sektör kapalı mı olacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Resmi tatillerde; iş yerlerinin ve okulların kapalı olduğu biliniyor. Peki, bu tarih de tatil mi sayılıyor? İşte 10 Kasım resmi tatil mi sorusunun yanıtı ve tüm detaylar.