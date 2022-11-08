Haberler Yaşam Haberleri 10 Kasım 2022 resmi tatil mi, okullar, kamu kurumları ve özel sektör kapalı mı olacak? 10 Kasım Perşembe günü resmi tatil mi oluyor?
Giriş Tarihi: 8.11.2022 10:57

10 Kasım 2022 resmi tatil mi, okullar, kamu kurumları ve özel sektör kapalı mı olacak? 10 Kasım Perşembe günü resmi tatil mi oluyor?

10 Kasım resmi tatil mi konusu son dönemde gündemde yer edinmeye devam ediyor. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün sonsuzuğa uğurlandığı bu tarih yaklaşırken vatandaşlar okulların ve iş yerlerinin açık olup olmayacağını merak ediyor. Bu kapsamda ise “10 Kasım 2022 resmi tatil mi, okullar, kamu kurumları ve özel sektör kapalı mı olacak?” soruları yanıt aramaya başladı. Resmi tatiller takvimi her yıl duyuruluyor. Buna göre; 10 Kasım resmi tatil mi olacak? İşte merak edilen tüm bu detaylar.

10 Kasım 2022 resmi tatil mi, okullar, kamu kurumları ve özel sektör kapalı mı olacak? 10 Kasım Perşembe günü resmi tatil mi oluyor?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde her yıl yurt genelinde anma törenleri düzenleniyor. Bu noktada vatandaşlar tarihin yaklaşmasıyla birlikte "10 Kasım 2022 Perşembe günü resmi tatil mi, okullar, kamu kurumları ve özel sektör kapalı mı olacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Resmi tatillerde; iş yerlerinin ve okulların kapalı olduğu biliniyor. Peki, bu tarih de tatil mi sayılıyor? İşte 10 Kasım resmi tatil mi sorusunun yanıtı ve tüm detaylar.

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10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni olarak değerlendirilen bu özel ve anlamlı günde her yıl saat 09:05 geçe törenler düzenleniyor.

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Çalışan vatandaşların ve özellikle öğrencilerin araştırma konusu haline gelen sorunun cevabı olarak ise 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatil sayılmamaktadır. Ayrıca bu sene 10 Kasım bu yıl perşembe gününe denk gelmektedir.

10 KASIM'IN ÖNEMİ VE ANLAMI

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Mustafa Kemal Atatürk'ün çok sevdiği ülkesine ve hayata veda ettiği gündür. 1938 yılı 10 Kasım günü saat 9'u 5 geçe aramızdan ayrılan Atatürk o gün çeşitli etkinliklerle anılır.

Sağlık durumu kötüye giden Atatük'e 1938 yılı başlarında siroz teşhisi konuldu ve Avrupa'dan doktorlar getirildi. Fakat tedaviler sonuç vermedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk, 10 Kasım 1938 Perşembe sabahı saat 09:05'te İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yumdu. Naaşı büyük bir törenle Ankara'ya uğurlandı ve Atatürk 21 Kasım 1938 günü Ankara'da büyük bir törenle Ankara Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrine konuldu. 15 yıl sonra da 10 Kasım 1953'te kendisi için yaptırılan Anıtkabir'de toprağa verildi.

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10 KASIM TATİL Mİ?

10 Kasım günü bu yıl Perşembe gününe denk geliyor. 10 Kasım günü resmi tatil değildir.

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10 Kasım 2022 resmi tatil mi, okullar, kamu kurumları ve özel sektör kapalı mı olacak? 10 Kasım Perşembe günü resmi tatil mi oluyor?
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