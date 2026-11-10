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Giriş Tarihi: 10.11.2026 09:35

10 Kasım Anıtkabir ziyaret saatleri 2026: Anıtkabir saat kaçta açılıyor, kaça kadar açık olacak?

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88. yılında saygı ve özlemle anılıyor. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etmek isteyen vatandaşlar için ziyaret saatlerinde düzenlemeye gidildi. Peki, 10 Kasım'da Anıtkabir saat kaçta açılıyor, kaça kadar açık olacak?

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10 Kasım Anıtkabir ziyaret saatleri 2026: Anıtkabir saat kaçta açılıyor, kaça kadar açık olacak?
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10 Kasım'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak isteyen binlerce kişinin Anıtkabir'e akın etmesi bekleniyor. Ankara'da gerçekleştirilecek resmi törenin ardından mozoleye çiçek bırakmak ve Atatürk'ün huzuruna çıkmak isteyen ziyaretçiler için kapılar halka açılacak. Anıtkabir Komutanlığı ise anma günü dolayısıyla uygulanacak ziyaret saatlerini duyurdu.

10 KASIM ANITKABİR SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Sabah gerçekleştirilecek devlet töreninin ardından ziyaretçi kabulüne başlanacak. Böylece Atatürk'ü anmak isteyen vatandaşlar, akşam saatlerine kadar mozoleyi ziyaret edebilecek.

ANITKABİR SAAT KAÇA KADAR AÇIK OLACAK?

Anıtkabir Komutanlığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yıl dönümü dolayısıyla ziyaret saatlerinde özel düzenleme yapıldığını duyurdu. Buna göre Anıtkabir, 10 Kasım 2026 Salı günü resmi anma töreninin tamamlanmasının ardından saat 22.00'ye kadar halkın ziyaretine açık olacak.

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10 KASIM'DA ANITKABİR'DE RESMİ TÖREN YAPILACAK MI?

Atatürk'ün vefatının yıl dönümünde Anıtkabir'de devlet erkanının katılımıyla resmi anma töreni gerçekleştirilecek. Cumhuriyetin kurucusu, ebediyete intikal ettiği günün yıl dönümünde düzenlenecek törenler ve ziyaretlerle anılacak.

Anıtkabir Komutanlığının halk ziyaretlerini resmi törenin bitişine göre planlaması nedeniyle sabah saatlerinde ziyaretçiler için farklı bir uygulama geçerli olacak.

ANITKABİR'İN ANLAMI NEDİR?

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgâhı olan Anıtkabir, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini, Cumhuriyet'in kuruluşunu ve Atatürk'e duyulan saygıyı simgeleyen en önemli anıtlardan biridir.

Anıtkabir kelimesi, "anıt" ve "kabir" sözcüklerinin birleşmesiyle oluşur. Anıt, önemli bir kişiyi veya tarih olayı yaşatmak amacıyla yapılan yapıyı; kabir ise mezarı ifade eder. Bu nedenle Anıtkabir, kelime anlamı olarak "anıt mezar" demektir.

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10 KASIM'DA ATATÜRK'Ü ANMANIN ANLAMI

10 Kasım, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1938 yılında hayata veda ettiği günün yıl dönümüdür. Her yıl saat 09.05'te Türkiye'nin dört bir yanında hayat kısa bir süreliğine durur; sirenler eşliğinde gerçekleştirilen saygı duruşuyla Atatürk anılır. Okullarda, kamu kurumlarında ve meydanlarda düzenlenen törenler, onun hatırasını yaşatmanın yanı sıra Cumhuriyet'in kuruluş sürecini ve bıraktığı mirası hatırlama fırsatı sunar.

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10 Kasım Anıtkabir ziyaret saatleri 2026: Anıtkabir saat kaçta açılıyor, kaça kadar açık olacak?
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