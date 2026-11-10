10 Kasım Anıtkabir ziyaret saatleri 2026: Anıtkabir saat kaçta açılıyor, kaça kadar açık olacak?

ANITKABİR'İN ANLAMI NEDİR?

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgâhı olan Anıtkabir, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini, Cumhuriyet'in kuruluşunu ve Atatürk'e duyulan saygıyı simgeleyen en önemli anıtlardan biridir.

Anıtkabir kelimesi, "anıt" ve "kabir" sözcüklerinin birleşmesiyle oluşur. Anıt, önemli bir kişiyi veya tarih olayı yaşatmak amacıyla yapılan yapıyı; kabir ise mezarı ifade eder. Bu nedenle Anıtkabir, kelime anlamı olarak "anıt mezar" demektir.