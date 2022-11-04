10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü resmi tatil mi? 10 Kasım 2022 özel sektör ve kamuda hangi güne denk geliyor, okullar tatil mi olacak?

Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım'ın resmi tatil olup olmadığı şimdiden binlerce vatandaş tarafından merak ediliyor. Her sene çeşitli etkinliklerle yurdun dört bir yanında anma törenleri düzenlenirken çalışan ve okuyan kesim ''10 Kasım 2022 resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor, okullar ve işyerleri resmi tatil mi olacak?'' sorularına yanıt arıyor. Bilindiği gibi ülkemizde belirli günler ve haftalar resmi tatiller arasında sayılıyor. İşte 10 Kasım tarihiyle ilgili merak edilen o detaylar.
10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?
10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni olarak değerlendirilen bu özel ve anlamlı günde her yıl saat 09:05 geçe törenler düzenleniyor.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Mustafa Kemal Atatürk'ün çok sevdiği ülkesine ve hayata veda ettiği gündür. 1938 yılı 10 Kasım günü saat 9'u 5 geçe aramızdan ayrılan Atatürk o gün çeşitli etkinliklerle anılır.
Sağlık durumu kötüye giden Atatük'e 1938 yılı başlarında siroz teşhisi konuldu ve Avrupa'dan doktorlar getirildi. Fakat tedaviler sonuç vermedi.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk, 10 Kasım 1938 Perşembe sabahı saat 09:05'te İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yumdu. Naaşı büyük bir törenle Ankara'ya uğurlandı ve Atatürk 21 Kasım 1938 günü Ankara'da büyük bir törenle Ankara Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrine konuldu. 15 yıl sonra da 10 Kasım 1953'te kendisi için yaptırılan Anıtkabir'de toprağa verildi.
10 Kasım günü bu yıl Perşembe gününe denk geliyor. 10 Kasım günü resmi tatil değildir.