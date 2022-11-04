10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü resmi tatil mi? 10 Kasım 2022 özel sektör ve kamuda hangi güne denk geliyor, okullar tatil mi olacak?

Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım'ın resmi tatil olup olmadığı şimdiden binlerce vatandaş tarafından merak ediliyor. Her sene çeşitli etkinliklerle yurdun dört bir yanında anma törenleri düzenlenirken çalışan ve okuyan kesim ''10 Kasım 2022 resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor, okullar ve işyerleri resmi tatil mi olacak?'' sorularına yanıt arıyor. Bilindiği gibi ülkemizde belirli günler ve haftalar resmi tatiller arasında sayılıyor. İşte 10 Kasım tarihiyle ilgili merak edilen o detaylar.