Haberler Yaşam Haberleri 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatil mi? 10 Kasım 2022 özel sektör ve kamuda hangi güne denk geliyor, okullar tatil mi olacak?
Giriş Tarihi: 4.11.2022 10:45

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatil mi? 10 Kasım 2022 özel sektör ve kamuda hangi güne denk geliyor, okullar tatil mi olacak?

Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü olan ve her yıl törenlerle karşılanan 10 Kasım resmi tatil mi sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Özellikle çalışan vatandaşlar ve öğrenciler tarafından merak konusu haline gelen bu soru tarihin yaklaşmasıyla gündeme taşındı. Her yıl bu tarihte Atatürk'ü anma törenleri düzenleniyor. Peki, 10 Kasım özel sektör ve kamuda resmi tatil mi? 10 Kasım 2022 hangi güne denk geliyor, okullar tatil mi olacak? İşte 2022 resmi tatil günleri...

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü resmi tatil mi? 10 Kasım 2022 özel sektör ve kamuda hangi güne denk geliyor, okullar tatil mi olacak?

Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım'ın resmi tatil olup olmadığı şimdiden binlerce vatandaş tarafından merak ediliyor. Her sene çeşitli etkinliklerle yurdun dört bir yanında anma törenleri düzenlenirken çalışan ve okuyan kesim ''10 Kasım 2022 resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor, okullar ve işyerleri resmi tatil mi olacak?'' sorularına yanıt arıyor. Bilindiği gibi ülkemizde belirli günler ve haftalar resmi tatiller arasında sayılıyor. İşte 10 Kasım tarihiyle ilgili merak edilen o detaylar.

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10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni olarak değerlendirilen bu özel ve anlamlı günde her yıl saat 09:05 geçe törenler düzenleniyor.

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Çalışan vatandaşların ve özellikle öğrencilerin araştırma konusu haline gelen sorunun cevabı olarak ise 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatil sayılmamaktadır. Ayrıca bu sene 10 Kasım bu yıl perşembe gününe denk gelmektedir.

10 KASIM'IN ÖNEMİ VE ANLAMI

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Mustafa Kemal Atatürk'ün çok sevdiği ülkesine ve hayata veda ettiği gündür. 1938 yılı 10 Kasım günü saat 9'u 5 geçe aramızdan ayrılan Atatürk o gün çeşitli etkinliklerle anılır.

Sağlık durumu kötüye giden Atatük'e 1938 yılı başlarında siroz teşhisi konuldu ve Avrupa'dan doktorlar getirildi. Fakat tedaviler sonuç vermedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk, 10 Kasım 1938 Perşembe sabahı saat 09:05'te İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yumdu. Naaşı büyük bir törenle Ankara'ya uğurlandı ve Atatürk 21 Kasım 1938 günü Ankara'da büyük bir törenle Ankara Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrine konuldu. 15 yıl sonra da 10 Kasım 1953'te kendisi için yaptırılan Anıtkabir'de toprağa verildi.

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10 KASIM TATİL Mİ?

10 Kasım günü bu yıl Perşembe gününe denk geliyor. 10 Kasım günü resmi tatil değildir.

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10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatil mi? 10 Kasım 2022 özel sektör ve kamuda hangi güne denk geliyor, okullar tatil mi olacak?
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