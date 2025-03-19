10 milyon TL' lik dev dolandırma hikayesi! "Ev ve arsalarımı da vereceğim fakat hava karlı bu yüzden..."

M.Y.'yi 25 Ocak'ta telefonla arayan A.Y., kendisini polis olarak tanıtıp, adının terör olayı soruşturmasına karıştığını hesabındaki veya evindeki paraları alıp, kontrol ettikten sonra tekrar geri iade edeceklerini söyledi. Buna inanan M.Y., bankadaki hesabından 87 bin 500 avro çekip, Aksaray-Adana kara yolunun 15'inci kilometresinde buluştuğu A.Y. ve yanındaki C.Ş.'ye (32) teslim etti.

150 BİN EURO DAHA DOLANDIRMAK İSTEDİLER

A.Y., şubat ayı başında M.Y.'yi tekrar arayıp, yine dolandırmak için kandırmak istedi. Bu kez dolandırıldığını anlayan M.Y., polise başvurdu. M.Y., Aksaray Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yönlendirmesiyle kendisini arayan A.Y.'ye banka hesabında 150 bin avro olduğunu, ancak 32 milyon TL değerinde ev ve arsalarının olduğunu, onları da satıp parayı teslim edebileceğini, havanın karlı olması nedeniyle parayı evinde teslim edebileceğini belirtip, bu kez A.Y.'yi kandırdı. A.Y. de 6 Şubat'ta yanındaki sürücü İ.Ç. yönetimindeki 34 LC 64 02 plakalı araçla, Şanlıurfa'dan Aksaray'a geldi.