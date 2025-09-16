10 yaşındaki çocuğun talihsiz ölümü! Helyum gazından zehirlendi

Olay, Çamlıevler Mahallesinde meydana geldi. Muhammet Ali Günaydın ailesinin dışarıda olduğu sırada, süs için kullanılan ve içi helyum gazıyla dolu olan balonla oynamaya başladı. Daha sonra eve gelen aile Muhammet Ali Günaydın'ı hareketsiz şekilde buldu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Muhammed'in boğularak yaşamını yitirdiği belirlendi. Muhammed'in cansız bedeni Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Muhammet Ali Günaydın bugün evinde alınan helalliğin ardından Düzce Şehir mezarlığına gözyaşları içinde defnedildi. Düzce Valisi Selçuk Aslan ve Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın ise sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımda, taziye mesajlarını paylaştı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.