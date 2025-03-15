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Giriş Tarihi: 15.3.2025 12:00 Son Güncelleme: 15.3.2025 12:06

10 yaşındaki çocuk kanalda boğuldu

Adana'da serinlemek için sulama kanalına giren 10 yaşındaki Muhammed Al Khalif’in cansız bedeni 10 kilometre uzaklıkta bulundu.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
10 yaşındaki çocuk kanalda boğuldu

Olay, Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Yaklaşık 30 dereceyi buluna sıcaktan bunalan yabancı uyruklu Muhammed Al Khalif, arkadaşlarıyla serinlemek için sulama kanalına girdi. Bir süre sonra çırpınmaya başlayan Khalif, sürüklenip gözden kayboldu. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Su Altı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kanalda arama çalışması başlatan dalgıç polisler, çocuğun cansız bedenin 10 kilometre uzaklıkta buldu. Talihsiz çocuğun cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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10 yaşındaki çocuk kanalda boğuldu
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