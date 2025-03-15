10 yaşındaki çocuk kanalda boğuldu

Olay, Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Yaklaşık 30 dereceyi buluna sıcaktan bunalan yabancı uyruklu Muhammed Al Khalif, arkadaşlarıyla serinlemek için sulama kanalına girdi. Bir süre sonra çırpınmaya başlayan Khalif, sürüklenip gözden kayboldu. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Su Altı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kanalda arama çalışması başlatan dalgıç polisler, çocuğun cansız bedenin 10 kilometre uzaklıkta buldu. Talihsiz çocuğun cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.