10 yaşındaki oğlunu vurmuştu: O baba tutuklandı!

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde dün akşam 10 yaşındaki U.K, babası tarafından tüfekle vurularak ağır yaralandı. U.K., ağır yaralı olarak kaldırıldığı Bartın Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olayın ardından gözaltına alınan ve alkollü olduğu belirlenen 53 yaşındaki baba İbrahim K.'nin, kazayla tüfeğin ateşlendiğini söylediği öğrenildi. Yaralı çocuk ise ilk ifadesinde, ne olduğunu hatırlamadığını söyledi.