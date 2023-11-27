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Giriş Tarihi: 27.11.2023 12:42 Son Güncelleme: 27.11.2023 12:56

10 yaşındaki öğrenci kaza kurbanı

Gaziantep’te okula giderken otomobilin çarptığı 10 yaşındaki Buğrahan Yiğit hayatını kaybetti.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
10 yaşındaki öğrenci kaza kurbanı

Gaziantep'in Çamlıtepe Mahallesi'nde meydana gelen kazada, okula gitmek için evinden çıkan Buğrahan Yiğit'e yolun karşısına geçmek istediği sırada B.A. yönetimindeki otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde Yiğit'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücü B.A. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Ölümü ile yakınlarını yasa boğan Buğrahan Yiğit'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Ölümüyle ailesini yasa boğan Buğrahan'ın cansız bedeninin Yeşilkent mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

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10 yaşındaki öğrenci kaza kurbanı
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