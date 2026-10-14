10 yıl önce sahiplendikleri kedi bambaşka bir şey çıktı: 100 yıl sonra bir ilk!

Olay, Bolivya'nın Yungas bölgesinde başladı. Yalnız ve ıslanmış haldeki minik yavruyu bulan bir genç, onu terk edilmiş evcil bir kedi sanarak kurtardı. Ancak büyüdükçe sergilediği vahşi davranışlar ve sıra dışı fiziksel özellikleri, onun sıradan bir kedi olmadığını gösteriyordu.