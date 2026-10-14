10 yıl önce sahiplendikleri kedi bambaşka bir şey çıktı: 100 yıl sonra bir ilk!

"Tigrino" adı verilen yavru, bölgedeki Senda Verde Yaban Hayatı Barınağı'na nakledildi.
Bolivyalı biyolog Paola Nogales-Ascarrunz liderliğindeki uluslararası araştırma ekibi, Güney Amerika'nın farklı noktalarından alınan 38 kedigil türünün DNA'sını karşılaştırdı.
Eylül 2026'da bilim dergisi Current Biology'de yayımlanan sonuçlar, Tigrino'nun tamamen ayrı bir evrimsel soya ait olduğunu tescilledi.
Bilim dünyasına "Leopardus tilcayo" adıyla kazandırılan bu tür, bölgede yaklaşık 100 yıldır ilk kez canlı olarak tanımlanan yeni bir vahşi kedi türü olma unvanını kazandı.
Fiziksel yapısı ev kedisini andırdığı için yıllarca fark edilmeyen türün dikkat çeken özellikleri şunlar:
Boyut ve Ağırlık: Yalnızca 46 santimetre boyunda ve yaklaşık 1,4 kilogram ağırlığında.
Kürk Yapısı: Açık kahverengi zemin üzerine küçük rozet desenleri oluşturan koyu beneklerle kaplı.
Yaşam Alanı: Bolivya And Dağları'nın doğu yamaçlarında yer alan, biyolojik çeşitlilik açısından zengin Yungas sis ormanları.
Keşif büyük heyecan yaratsa da türün doğal yaşam alanı; ormansızlaşma, tarım arazilerinin genişlemesi, orman yangınları ve madencilik baskısı altında.
Henüz yavruyken kurtarılan Tigrino ise uzun yıllar insan gözetiminde büyüdüğü ve evcilleştiği için artık vahşi doğada hayatta kalma reflekslerine sahip değil.