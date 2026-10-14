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Giriş Tarihi: 14.10.2026 15:07 Son Güncelleme: 14.10.2026 15:10

10 yıl önce sahiplendikleri kedi bambaşka bir şey çıktı: 100 yıl sonra bir ilk!

Bolivya'da 2017 yılında yağmur altında, çamura bulanmış halde bulunan ve sıradan bir sokak kedisi sanılan yavru hayvan, biyoloji dünyasında 100 yılı aşkın süredir görülmemiş tarihi bir bilimsel keşfe kapı araladı. Yıllar süren genetik incelemelerin ardından sevimli canlının daha önce hiç tanımlanmamış yepyeni bir yaban kedisi türü olduğu açıklandı.

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10 yıl önce sahiplendikleri kedi bambaşka bir şey çıktı: 100 yıl sonra bir ilk!
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Olay, Bolivya'nın Yungas bölgesinde başladı. Yalnız ve ıslanmış haldeki minik yavruyu bulan bir genç, onu terk edilmiş evcil bir kedi sanarak kurtardı. Ancak büyüdükçe sergilediği vahşi davranışlar ve sıra dışı fiziksel özellikleri, onun sıradan bir kedi olmadığını gösteriyordu.

10 yıl önce sahiplendikleri kedi bambaşka bir şey çıktı: 100 yıl sonra bir ilk!

Bilinen Hiçbir Sınıflandırmaya Uymuyordu

"Tigrino" adı verilen yavru, bölgedeki Senda Verde Yaban Hayatı Barınağı'na nakledildi.

10 yıl önce sahiplendikleri kedi bambaşka bir şey çıktı: 100 yıl sonra bir ilk!

Barınaktaki uzman bakıcılar, hayvanın Güney Amerika'ya özgü yaban kedilerine benzediğini ancak bilinen hiçbir sınıflandırmaya birebir uymadığını fark edince kapsamlı bir araştırma başlatıldı.

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10 yıl önce sahiplendikleri kedi bambaşka bir şey çıktı: 100 yıl sonra bir ilk!

100 Yıl Sonra Gelen Tarihi Keşif: Leopardus Tilcayo

Bolivyalı biyolog Paola Nogales-Ascarrunz liderliğindeki uluslararası araştırma ekibi, Güney Amerika'nın farklı noktalarından alınan 38 kedigil türünün DNA'sını karşılaştırdı.

10 yıl önce sahiplendikleri kedi bambaşka bir şey çıktı: 100 yıl sonra bir ilk!

Eylül 2026'da bilim dergisi Current Biology'de yayımlanan sonuçlar, Tigrino'nun tamamen ayrı bir evrimsel soya ait olduğunu tescilledi.

10 yıl önce sahiplendikleri kedi bambaşka bir şey çıktı: 100 yıl sonra bir ilk!

Bilim dünyasına "Leopardus tilcayo" adıyla kazandırılan bu tür, bölgede yaklaşık 100 yıldır ilk kez canlı olarak tanımlanan yeni bir vahşi kedi türü olma unvanını kazandı.

10 yıl önce sahiplendikleri kedi bambaşka bir şey çıktı: 100 yıl sonra bir ilk!

Leopardus Tilcayo Özellikleri

Fiziksel yapısı ev kedisini andırdığı için yıllarca fark edilmeyen türün dikkat çeken özellikleri şunlar:

10 yıl önce sahiplendikleri kedi bambaşka bir şey çıktı: 100 yıl sonra bir ilk!

Boyut ve Ağırlık: Yalnızca 46 santimetre boyunda ve yaklaşık 1,4 kilogram ağırlığında.

10 yıl önce sahiplendikleri kedi bambaşka bir şey çıktı: 100 yıl sonra bir ilk!

Kürk Yapısı: Açık kahverengi zemin üzerine küçük rozet desenleri oluşturan koyu beneklerle kaplı.

10 yıl önce sahiplendikleri kedi bambaşka bir şey çıktı: 100 yıl sonra bir ilk!

Yaşam Alanı: Bolivya And Dağları'nın doğu yamaçlarında yer alan, biyolojik çeşitlilik açısından zengin Yungas sis ormanları.

10 yıl önce sahiplendikleri kedi bambaşka bir şey çıktı: 100 yıl sonra bir ilk!

Neden Doğaya Salınamıyor?

Keşif büyük heyecan yaratsa da türün doğal yaşam alanı; ormansızlaşma, tarım arazilerinin genişlemesi, orman yangınları ve madencilik baskısı altında.

10 yıl önce sahiplendikleri kedi bambaşka bir şey çıktı: 100 yıl sonra bir ilk!

Henüz yavruyken kurtarılan Tigrino ise uzun yıllar insan gözetiminde büyüdüğü ve evcilleştiği için artık vahşi doğada hayatta kalma reflekslerine sahip değil.

10 yıl önce sahiplendikleri kedi bambaşka bir şey çıktı: 100 yıl sonra bir ilk!

Bu nedenle bilimsel keşfin kahramanı, yaşamını koruma altındaki Senda Verde sığınağında uzmanların bakımıyla sürdürmeye devam edecek.

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10 yıl önce sahiplendikleri kedi bambaşka bir şey çıktı: 100 yıl sonra bir ilk!
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