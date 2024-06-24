10 yıldır arabada yaşayan yaşlı adam ölü bulundu

İstanbul Ataşehir'de, eşinden boşandıktan sonra 10 yıldır arabada yaşayan 58 yaşındaki İrfan Kordon aracında ölü bulundu. Olay, Atatürk Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 10 yıl önce eşinden boşandıktan sonra arabada yaşayan İrfan kordon, vatandaşlar tarafından aracında ölü olarak bulundu. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kordon'un hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerken olay yeri inceleme ekipleri arabada uzun süre inceleme yaptı. İnceleme sonrasında cenaze İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Araç ise çekici yardımıyla otoparka çekildi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.