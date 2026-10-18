10 Yıldır firari FETÖ şüphelisi gaybubet evinde yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, haklarında arama kaydı bulunan 3 firari şüpheliyi yakaladı.

10 YILDIR FİRARİYDİ

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan Mehmet Yılmaz'ın izine ulaşıldı. Yaklaşık 10 yıldır firari durumda olduğu belirlenen Yılmaz'ın, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi. FETÖ'nün kapatılan Zaman gazetesi başta olmak üzere örgütle bağlantılı basın-yayın organlarında editör ve muhabir olarak çalıştığı, ayrıca yayın yönetmenliği yaptığı belirlenen Yılmaz'ın, örgüt mensuplarının saklanmak amacıyla kullandığı sözde "güvenli ev" olarak adlandırılan gaybubet evlerinde kaldığı ortaya çıkarıldı.

KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNUYORDU

Operasyon kapsamında yakalanan bir diğer şüpheli Abdullah Ilık'ın ise aynı suçtan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi. Yaklaşık 3 yıldır firari olduğu tespit edilen Ilık'ın, örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü ve sözde dershane yapılanmasının yönetiminde yer aldığı öğrenildi. Hakkında arama kaydı bulunan ihraç polis memuru Serdar Uluocak'ın da kaldığı adres ekiplerce tespit edildi.

4 İLÇEDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Şüphelilerin saklandıkları adresleri belirleyen ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından Bayrampaşa, Üsküdar, Başakşehir ve Ataşehir'de eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 3 firari şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Üç şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.