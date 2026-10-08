Haberler Yaşam Haberleri 10 yıllık sır perdesi aralandı! Lokman Gökçe'nin ölümünde yeni gelişme: Korkunç kazanın faili yakalandı!
Giriş Tarihi: 08.10.2026 14:47

10 yıllık sır perdesi aralandı! Lokman Gökçe'nin ölümünde yeni gelişme: Korkunç kazanın faili yakalandı!

İçişleri Bakanlığı, Manisa'da 10 yıl önce yaşanan ölümlü kazanın failinin tespit edildiğini duyurdu. Lokman Gökçe'yi hayattan koparan olayda sıradan bir trafik kazası olmadığı, başka bir araç sürücüsü tarafından kazaya sebebiyet verildiği anlaşıldı. İşte detaylar…

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10 yıllık sır perdesi aralandı! Lokman Gökçe’nin ölümünde yeni gelişme: Korkunç kazanın faili yakalandı!
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "JASAT'ımız 2016 yılında meydana gelen trafik kazasında, Lokman Gökçe'nin ölümüne neden olan Y.Ç.'yi yapılan detaylı incelemeler sonucunda tespit ederek yakaladı. Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanlığı ile Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Manisa İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı JASAT ekiplerince yapılan detaylı analizler sonucunda, ölümlü ve yaralamalı trafik kazası dosyası yeniden ele alındı.

3 SANİYELİK ZAMAN FARKI DETAYI

Kazanın, sıradan bir trafik kazası olmadığı, başka bir araç sürücüsü tarafından kazaya sebebiyet verildiği tespit edildi. JASAT Timlerince bir akaryakıt istasyonunun kamera kayıtlarında kazaya karışan araç ile kazaya sebebiyet veren otomobilin peş peşe ilerlediği ve aralarında sadece 3 saniyelik zaman farkı bulunduğu tespit edildi.

GÖRÜNTÜLER MERCEK ALTINA ALINDI

Kaza yerinde keşif ve canlandırma yapılarak zaman-mesafe krokileri çıkarıldı. Bölgedeki J-KGYS ile güvenlik kameralarına ait saatler süren görüntüler mercek altına alındı. Kazaya sebebiyet verdiği tespit edilen otomobilin diğer otomobil ile peş peşe ilerlediği belirlendi ve Y.Ç. isimli şüpheli yakalandı" ifadeleri yer aldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#MANİSA #İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

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10 yıllık sır perdesi aralandı! Lokman Gökçe'nin ölümünde yeni gelişme: Korkunç kazanın faili yakalandı!
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