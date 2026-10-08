10 yıllık sır perdesi aralandı! Lokman Gökçe’nin ölümünde yeni gelişme: Korkunç kazanın faili yakalandı!

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "JASAT'ımız 2016 yılında meydana gelen trafik kazasında, Lokman Gökçe'nin ölümüne neden olan Y.Ç.'yi yapılan detaylı incelemeler sonucunda tespit ederek yakaladı. Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanlığı ile Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Manisa İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı JASAT ekiplerince yapılan detaylı analizler sonucunda, ölümlü ve yaralamalı trafik kazası dosyası yeniden ele alındı.