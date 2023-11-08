100. Yıla özel “Hatıra Ormanı” açtılar… 1923 fidan dikilecek…

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve Sultangazi Belediyesi; Sultangazi İlçesi'nde "Cumhuriyetimizin 100. Yılında 1923 Fidan Etkinliği" düzenledi.

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı mesai yapan ve özellikle öğrencilere yönelik başarılı çalışmalara imza atan Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği Polisleri, Sultangazi İlçesi'ndeki Mimar Sinan Kent Ormanı'nda öğrencilerle buluştu.

Polisler, Sultangazi Nuri Pakdil Anadolu Lisesi'nin öğrencileriyle birlikte Mimar Sinan Kent Ormanı'nın içerisinde "Hatıra Ormanı" açılışı yaptı. "Hatıra Ormanı" alanına fidanlar dikildi ve alan ağaçlandırıldı. Üç gün sürecek olan etkinlikte "Hatıra Ormanı" alanına toplamda 1923 fidan dikilecek.