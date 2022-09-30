101 Nasıl Oynanır? 101 Okey Taş Dizilimi Ve Oyun Kuralları Nasıldır, Biterken Taşlar Nasıl Hesaplanır?

Ülkemizde yüz binlerce insanın severek oynadığı 101, arkadaş ortamında çay kahve eşliğinde oynanan en zevkli oyunlardan biri. Bunların yanı sıra online oyunlar içinde de oldukça tutulan bir oyun olan 101 okey nasıl oynanır? Bu sorunun yanıtını ve 101 okey oyunu hakkında detayları sizler için derleyip hazırladığımız içerikte bulabilirsiniz.

101 OKEY NASIL OYNANIR, OYUN KURALLARI NELER?

101 okey, düz okey ekipmanları ile oynanan bir masa oyunudur. 4 kişiyle oynanan bu oyunda her oyuncuya 21, oyuna başlayacak olan oyuncuya 22 adet taş verilir. Oyun sonunda en az puan kimdeyse kazanan odur, çünkü puanlama el sonunda ıstakada kalan taşlar üzerindeki rakamların toplaması ile yapılır. Oyun başladıktan sonra izlenmesi gereken yol ve kurallar şunlardır;

Taşlar normal okeyde 5'li toplanırken, 101 okeyde 7'li olarak toplanır.

El başlarken taşları dağıtan oyuncunun sağında kalan oyuncuya 22 taş verilir, oyuna bu oyuncu başlar.

Oyuncuların taşlarını masaya açabilmesi için perleri toplamı 101 olmalıdır.

Bitmek isteyen oyuncu perleri 101 olduktan sonra, elinde fazladan sadece 1 taş kalmalıdır.

Oyunu bitiren oyuncunun hanesine -101 puan, diğer oyuncular açmamış iseler onlara 202 puan yazılır. Eğer perlerini açmışlarsa ıstakalarında kalan taşların toplamı puanlarına yazılır.

101 okeyde taş dizilimi tıpkı düz okeyde olduğu gibi en az 3 taştan, farklı renklerden oluşan 5,5,5,... ya da aynı renkten 2,3,4,... şeklinde olmalıdır.

101 BİTERKEN TAŞLAR NASIL HESAPLANIR?

Oyun bitiminde, eli bitiren oyuncunun açtığı taşları toplamı 101 ve fazlası olması gereklidir. Taşlar hesaplarken 3'lü perler toplamı alınır, ya da orta sayılar alınır. Ancak 3'ten fazla taştan oluşan perlerden ilk üç taşın toplamı alınır diğer kalan taşlar ise toplanıp 3'e bölünür, kalan sayı yan sayı olarak eklenir. Örneğin 4,5,6,7 bu peride 4,5,6 toplanır (15 eder) 7 ise 3'e bölünür, kalan 1 sayısı yan sayı olarak eklenir.