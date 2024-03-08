11 ayın sultanını doğru beslenmeyle taçlandırın

11 ayın sultanı Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Beslenme düzeninin değiştiği Ramazanda dengeli ve doğru beslenmek için nelere dikkat edilmesi gerektiğini, sağlıklı beslenme için sahur ve iftarda nelerin yenmesi ya da yenmemesi gerektiğini ve dikkat edilmesi gereken noktaları diyetisyenler SABAH'a açıkladı.
"SAHURDA HAMUR İŞLERİ VE ŞEKERDEN KAÇINILMASI GEREKİR"
İstanbul Atlas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. M. Emel Alphan: "Akşam yediği ile oruç tutmak ve 24 saatlik sürede bir kez ve çok yoğun yemek yenmesi sağlık için uygun değildir, kilo almaya neden olabilir. Sahurda peynir, yumurta, süt gibi proteinli besinlerin tüketilmesi tokluk hissi sağlar. Sahurda tam buğday ekmeği, zeytin, domates, salatalık, ıhlamur vb. oluşan kahvaltı yapılması ve suyun ihmal edilmemesi önemli. Sahurda insülin salgısını uyararak çabuk acıkmaya neden olan beyaz undan yapılmış hamur işleri ve şekerden kaçınılması gerekli. Orucu su ile açmak ve iftarlık olarak da 1-2 zeytin yemek yeterli. İftarda bir kerede yemek yerine, gece yatana kadar 2-3 öğün yapılmalı. Çorba, salata ve bir dilim ekmekle veya peynir, ekmek ve çayla oruç açıldıktan sonra, namaz vb. diğer ibadetlerin yapılıp, bir saat sonra ızgara veya haşlanmış et, balık, tavuk veya az yağlı etli sebze yemekleri veya etli dolma ve sarmalar, yoğurt, kepekli ekmek gibi yiyeceklerin tercih edilmesi uygun olur. İftarlık olarak şarküteri ürünlerinin (sucuk, salam, sosis, yağlı peynirlerin) aşırı tüketimi gereksizdir. Yemekten bir süre sonra 1-2 porsiyon meyve ve sütlü tatlı (tatlandırıcılı olabilir) yenilmeli, yatarken de süt içilmeli. Tek öğünde aşırı yemek yenilirse, kilo alınır. Her iki öğünden sonra, hemen yatağa girilmemesi, ev içinde de olsa hareket edilmesi uygun olur."
"İFTARIN OLMAZSA OLMAZI YAVAŞ YAVAŞ YEMEKTİR"
Memorial Bahçelievler Hastanesi Uzman Diyetisyen Nihan Yakut: "Sahur, mutlaka kompleks karbonhidratlar içeren, proteinden zengin, mutlaka sebze veya meyve ilave edilmiş içeriklere sahip olmalı. Kompleks karbonhidratlar kan şekerimizi yavaş yükseltir ve yavaş düşürür. Ani ve hızlı kan şekeri hareket yapmazlar bu nedenle uzun süreli açlıkların kan şekeri anlamında en kurtarıcılarıdır. Kompleks karbonhidratlar; Bulgur, Tam Buğday Unu, Kepekli Makarna, Yulaf, Karabuğday, Baklagillerdir. İftar saatinde orucu hurma veya incirle açmak uzun süre çalışmayan sindirim sistemine boşaltımı kolaylaştırmak açısından da destek verecektir. İftarın olmazsa olmazı yavaş yavaş yemektir. Genellikle hızlı yiyenlerde ani gelişen sağlık sorunları yaşanıyor. Çorba ve bir kaç kaşık salatadan sonra ev içinde 5 dk yürüyüş yapabilirler veya namaz kılarak ara verebilirler. Bu kısa ara sindirim sistemini rahatlatarak daha kolay yemeği sağlar. Aynı zamanda kan şekerine dengede yükselmesine olanak tanır. İftarda mutlaka çorba bulundurulmalı, oruç açarken çorba ile başlanmalı. Dolu dolu bir miktar olmak zorunda değil. Yarım kase kadar bile yeterli olacaktır. Vücut alışana kadar ana yemeklerin tek başına et yemeği olmasından sonra etli sebze veya etli kurubaklagiller hem hafif hem kolay sindirilebilir içerikler oluşturur. Pilav ve makarnalar kompleks tercih edilmeli ve miktarı mutlaka sınırlanmalıdır. Sofrada salata ve yoğurt bulundurmakta sağlıklı bir sofra için gereklidir denebilir."
Ramazan ayı boyunca hangi yemekler tercih edilmeli?
Biber-Kabak Dolma, İzmir Köfte, Kıymalı veya Yumurtalı Ispanak, Zeytinyağlı Pırasa, Zeytinyağlı Enginar, Etli Nohut, Yeşil Mercimekli Bulgur Pilavı, Lahana / Karalahanana Sarması, Kuru Köfte /Fırın Köfte, Tepsi Kebabı, Kurufasulye - Barbunya Pilaki, Fırında Kabak Sandal, Kıymalı Karnabahar, Karnabahar Graten ve Fırın Makarna / Lazanya.