11 ayın sultanını doğru beslenmeyle taçlandırın

11 ayın sultanı Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Beslenme düzeninin değiştiği Ramazanda dengeli ve doğru beslenmek için nelere dikkat edilmesi gerektiğini, sağlıklı beslenme için sahur ve iftarda nelerin yenmesi ya da yenmemesi gerektiğini ve dikkat edilmesi gereken noktaları diyetisyenler SABAH'a açıkladı.





"SAHURDA HAMUR İŞLERİ VE ŞEKERDEN KAÇINILMASI GEREKİR"

İstanbul Atlas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. M. Emel Alphan: "Akşam yediği ile oruç tutmak ve 24 saatlik sürede bir kez ve çok yoğun yemek yenmesi sağlık için uygun değildir, kilo almaya neden olabilir. Sahurda peynir, yumurta, süt gibi proteinli besinlerin tüketilmesi tokluk hissi sağlar. Sahurda tam buğday ekmeği, zeytin, domates, salatalık, ıhlamur vb. oluşan kahvaltı yapılması ve suyun ihmal edilmemesi önemli. Sahurda insülin salgısını uyararak çabuk acıkmaya neden olan beyaz undan yapılmış hamur işleri ve şekerden kaçınılması gerekli. Orucu su ile açmak ve iftarlık olarak da 1-2 zeytin yemek yeterli. İftarda bir kerede yemek yerine, gece yatana kadar 2-3 öğün yapılmalı. Çorba, salata ve bir dilim ekmekle veya peynir, ekmek ve çayla oruç açıldıktan sonra, namaz vb. diğer ibadetlerin yapılıp, bir saat sonra ızgara veya haşlanmış et, balık, tavuk veya az yağlı etli sebze yemekleri veya etli dolma ve sarmalar, yoğurt, kepekli ekmek gibi yiyeceklerin tercih edilmesi uygun olur. İftarlık olarak şarküteri ürünlerinin (sucuk, salam, sosis, yağlı peynirlerin) aşırı tüketimi gereksizdir. Yemekten bir süre sonra 1-2 porsiyon meyve ve sütlü tatlı (tatlandırıcılı olabilir) yenilmeli, yatarken de süt içilmeli. Tek öğünde aşırı yemek yenilirse, kilo alınır. Her iki öğünden sonra, hemen yatağa girilmemesi, ev içinde de olsa hareket edilmesi uygun olur."