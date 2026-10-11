11 ilde "Yıkamacılar" suç örgütüne operasyon: 73 tutuklama

GAYRİMENKUL VE ARAÇLARINA EL KONULDU

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 14 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 402 mermi, 390 kök Hint keneviri, bin 403 uyuşturucu hap, 479,67 gram esrar, 1,29 gram kokain, 347,3 gram bonzai, 3,2 gram amfetamin, 2 esrar öğütme aparatı, 2 hassas terazi, 3 çelik yelek ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 20 milyon 500 bin lira değerindeki 2 gayrimenkul ile 7 milyon 275 lira değerindeki 12 araca el konuldu.