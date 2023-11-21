11 kayıp denizci için arama çalışmaları devam ediyor

21 Kasım 2023 tarihinde icra edilen arama kurtarma görevine 1 sahil güvenlik helikopteri, 1 sahil güvenlik uçağı, 6 sahil güvenlik botu, 2 DEGAK (Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi) ve 74 personel, İl Jandarma Komutanlığından 5 dalgıç, AFAD'dan 3 personel ve bot ile aralıksız devam edildiği bildirildi.

Öte yandan, 11 kayıp denizciyi kurtarma çalışmaları Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, AFAD Başkanı Okay Mmeiş, Sahil Güvenlik Kdz. Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, Kdz. Ereğli Bölge Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur. AFAD Müdahale Genel Müdürü Sadi Ergin ve ilgili birimler tarafından takip edildiği belirtildi.