11 milyonluk sahte deterjan operasyonu

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda, Kapaklı Mimar Sinan Mahallesi'nde tespit edilen depolarda sahte deterjan ve temizlik malzemeleri üretildiği, bu ürünlerin tanınmış markalar adı altında pazarlanarak satışa sunulduğu belirlendi. Yapılan tespitin ardından 23 Ocak 2025 tarihinde Y.E.S. isimli kişiye ait depoda yapılan aramada, çok sayıda sahte ürün ele geçirildi. Aramalarda, 25 bin litre sıvı deterjan, 13 adet farklı markalara ait rulo etiket, 65 adet sıvı bulaşık deterjanı, 11 bin 201 adet boş sıvı deterjan bidonu ele geçirildi. Sahte ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 11 milyon TL olduğu belirtilirken şüpheli Y.E.S. gözaltına alındı.